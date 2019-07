Assicurazione Viaggi: cos’è, a cosa serve e cosa copre

Sottoscrivere un’assicurazione viaggi prima di partire in vacanza è una garanzia in più di cui il turista può godere, così da trascorrere un soggiorno più rilassante.

Non tutti però sono d’accordo con tale principio, a dimostrazione di come molti viaggiatori preferiscono non investire un’irrisoria parte del loro budget in una polizza assicurativa. Di seguito una guida completa su cos’è l’assicurazione viaggi e come funziona.

Nell’approfondimento vengono presi in esame i vantaggi, oltre alla spiegazione delle principali forme di assicurazione per chi decide di partire. Le informazioni sono tratte dal sito di riferimento Ergoassicurazioneviaggi.it.

Cos’è l’assicurazione viaggi

L’assicurazione viaggi è una polizza assicurativa che il viaggiatore contrae con una determinata agenzia di viaggio o compagnia di assicurazione, al fine di coprire eventuali spese da sostenere qualora si verifichi uno dei tanti inconvenienti che possono capitare durante una vacanza.

Ogni assicurazione di viaggio che si rispetti ha inclusa la copertura sanitaria, indispensabile se la meta del viaggio è oltre i confini europei, dove le spese anche per una sola notte di ricovero sono molto elevate.

La polizza assicurativa di viaggio inerente la copertura sanitaria prevede il risarcimento delle spese per un’eventuale degenza ospedaliera, per un’intervento o per l’assunzione di farmaci. Inoltre, si è coperti anche per qualsiasi intervento ricevuto durante la fase di primo soccorso.

Vantaggi delle polizze viaggi

I vantaggi della stipula di un’assicurazione viaggi sono molteplici. Ad esempio, la polizza firmata con l’agenzia viaggi prevede il risarcimento qualora il bagaglio venga smarrito. Il rimborso è previsto qualora il proprio bagaglio vada perso dalla compagnia aerea, venga rubato o sia vittima di un incendio.

Nella sfortunata ipotesi di un ricovero ospedaliero della durata superiore ai cinque giorni, l’assicurazione viaggi copre le spese di un volo andata e ritorno di un familiare. Sempre in relazione alla copertura sanitaria prevista dall’assicurazione, si è coperti per qualsiasi spesa inerente un eventuale infortunio fisico (dal trasporto in ambulanza all’assistenza medica).

Inoltre, la stessa compagnia assicurativa si fa carico dell’invio di un interprete in ospedale qualora si incontrino difficoltà nell’interagire con gli altri medici.

Assicurazioni per Casa Vacanze

Anno dopo anno cresce il numero dei turisti che sceglie una casa vacanze per trascorrere due o più settimane di ferie, staccando dalla routine quotidiana.

Gli esperti consigliano di stipulare un’assicurazione casa vacanze, la quale tutela la spesa da affrontare per l’affitto dell’immobile garantendo la totale copertura delle spese in caso di annullamento viaggio o si debba interrompere il soggiorno per cause di forza maggiore.

L’assicurazione casa vacanze prevede inoltre ulteriori coperture, tra cui quella inerente la non conformità dell’immobile (l’abitazione presenta caratteristiche diverse rispetto a quelle pattuite nel contratto di affitto).

C’è infine la clausola relativa alla Responsabilità civile (la compagnia si impegna al rimborso per danni a persone, animali e cose).

Assicurazione viaggi per Giovani e Studenti

I giovani rappresentano una percentuale importante rispetto al numero complessivo di turisti che sceglie di partire in vacanza durante l’estate. Anche per loro c’è la possibilità di contrarre la cosiddetta assicurazione viaggi per giovani e studenti.

Tra i principali vantaggi si segnala una copertura assicurativa inerente le spese mediche e la responsabilità civile. Inoltre, i ragazzi e i studenti che scelgono di sottoscrivere la polizza viaggi dedicata a loro possono godere sia dell’assistenza sanitaria che per lo smarrimento del bagaglio.

In quest’ultimo caso, la compagnia si impegna a garantire anche il rimborso per gli acquisti di prima necessità.

Assicurazione per gli Stranieri in viaggio in Italia e nell’Area Schengen

L’Italia è una meta turistica conosciuta in tutto il mondo, sia per le sue bellezze naturali (mare e montagna) sia per la straordinaria offerta storico-culturale che molte città italiane offrono ai visitatori stranieri.

Per tutti i turisti provenienti dall’estero esiste un’apposita tipologia di polizza. L’assicurazione per gli stranieri in viaggio in Italia e nell’Area Schengen ottengono il rimborso per eventuali spese mediche, come ad esempio cure riabilitative, spese chirurgiche e ospedaliere, trasporto sanitario.

Viene anche garantita l’assistenza sanitaria in viaggio, che prevede il rimborso per tutta una serie di servizi quali trasporto rientro sanitario, consulenza medica e ricongiungimento familiare.

Assicurazione per un Lungo Soggiorno all’estero

Ogni anno, per motivi di lavoro o studio, migliaia di persone partono dall’Italia per un lungo soggiorno all’estero. Lo sanno bene le compagnie assicurative, che hanno organizzato nel corso del tempo dei pacchetti speciali appositi per un numero ristretto di viaggiatori.

Più aumenta il tempo trascorso fuori e maggiori sono le possibilità che possa capitare un imprevisto più o meno grave. Per questo motivo, le agenzie di viaggio spingono molto sulla reale necessità di firmare una polizza assicurativa volta a garantire per tutto il periodo del soggiorno la massima assistenza sanitaria e il rimborso per le eventuali spese mediche.

Rispetto alle altre polizze assicurative citate qui sopra, l’assicurazione di viaggio per un lungo soggiorno all’estero prevede dei costi superiori, dal momento che il numero dei giorni da coprire è nettamente superiore rispetto a quelli di una normale vacanza di due o tre settimane.

Conclusioni

L’approfondimento sull’assicurazione di viaggio termina qui. Sono stati esposti i vantaggi derivanti dalla stipula di una polizza assicurativa, oltre all’illustrazione delle principali assicurazioni che i turisti possono sottoscrivere con la loro agenzia di viaggio oppure con una qualsiasi compagnia assicuratrice.