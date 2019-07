Barbecue con rane e costine e la musica di Cek & Habbott

Una serata dal sapore blues al Circolo The Family di Albizzate. L’appuntamento è per questa sera, giovedì 18 luglio, alle 20 e 30 quando andraà in scena il duo Cek & Habbott, per una data della rassegna “Black & Blue Festival”.

Cek Franceschetti, cantante e chitarrista bresciano da sempre protagonista della scena blues italiana, insieme al suo compare Habbott eccezionale armonicista, porta il pubblico alle atmosfere fumose dei Juke Joint del Mississippi e alle feste campestri della Louisiana dove si esibivano nei primi decenni del ‘900 Robert Johnson, Son House, Bukka White, R.L.Burnside. Nel giardino del The Family di Albizzate si riproporranno le atmosfere delle feste del sud degli Stati Uniti, anche per pancia e palato con un barbecue con Pulled Pork Mississippi style, costine di maiale e rane.

Giovedì 18 luglio ore 20.30

The Family, VIA XX settembre 12, ALBIZZATE

CEK & HABBOTT (I)

Mississippi Barbecue

ingresso libero

Barbecue nel giardino del The Family dalle 19.30

(anche in caso di pioggia)