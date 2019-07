“Bene il potenziamento della Rho-Gallarate, ma il progetto oggi è lacunoso”

«Sì alle opere, ma a quelle utili per i cittadini e per la loro qualità della vita». È il principio enunciato dal Movimento 5 Stelle Lombardia, che plaude al finanziamento (di nuovo) del potenziamento della ferrovia Gallarate-Milano.

«Questo progetto va proprio in questa direzione perchè finalmente i cittadini della linea ferroviaria più trafficata della Lombardia potranno avere un servizio degno di tale nome. Un progetto che abbiamo valutato politicamente con grande attenzione e non senza porci prima tutte le domande del caso visto che sappiamo che esistono diverse sensibilità su questo tema», dicono il deputato Riccardo Olgiati, il consigliere regionale Massimo De Rosa e il deputato varesino Niccolò Invidia.

I pentastellati sottolineano «l’ascolto delle parti chiamate direttamente in causa», vale a dire i comitati: i comitati (favorevole e contrario), gli amministratori del territorio, i progettisti. «Questo ci è stato molto utile per un approccio globale che ci ha permesso di farci una idea completa a 360° delle sensibilità del territorio».

Da un lato la necessità di migliorare una delle tratte più frequentate di Lombardia (dove passano treni locali, Eurocity, diretti, merci), dall’altro le ineludibili difficoltà a inserire nuovi binari in un tessuto urbano molto fitto, soprattutto tra Legnano e Vanzago. «Mettendo sul piatto della bilancia un servizio pubblico oggi disastroso che investe decine e decine di migliaia di persone che giornalmente ne usufruiscono e le criticità contenute in questo progetto pensiamo che la scelta giusta sia quella di andare avanti, non prima però di avere risolto tutti le questioni rimaste in sospeso dopo l’ultima riunione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Oggi chi vive quella linea giornalmente per lavoro o studio sa di cosa stiamo parlando.

Attenzione, però: gli eletti di M5S ritengono che oggi sia «un progetto lacunoso […] l’ultimo presentato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici»: «pretendiamo essere perfetto, dovrà essere accompagnato da un importante investimento da parte di Regione Lombardia e Trenord in personale e treni idonei. Se dal CSLP quando in autunno sarà richiamato in causa dovesse uscire un parere positivo allora saremo ben contenti di appoggiare un’opera che avrebbe quella caratteristica fondamentale che da sempre ci guida nelle scelte, l’utilità».

«Lo abbiamo sempre detto ed oggi più che mai ne diamo una conferma: saremo sempre a favore di opere UTILI che impattano positivamente sulla qualità della vita dei cittadini e sempre contrari a sprechi di denaro pubblico. Quindi oggi più che mai #NOTAV ma felici di aver sbloccato una situazione ferma da troppi anni da Governi che promettevano a parole ma che nei fatti poi andavano dalla parte opposta».