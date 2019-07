Bollette dell’acqua, qualche chiarimento da Comune e Cap Holding

A partire dal 2019, con effetto dal 2018, sono entrate in vigore le nuove tariffe per l’acqua. Molti cittadini che stanno ricevendo in questi giorni da Cap Holding la seconda bolletta del 2019 hanno chiesto ragguagli sulle cifre riportate nelle bollette stesse. Nonostante tutte le informazioni si possono trovare sulla bolletta e sul sito di Cap Holding (www.gruppocap.it), riteniamo utile chiarire alcuni dubbi.

La nuova tariffa, che è identica per tutti i comuni gestiti da Cap Holding (195), è stata decisa dalla Autorità preposta (ARERA) e prevede delle novità che puntano a premiare chi risparmia sul consumo.

Prendiamo in esame solo quella ad uso domestico (non condominiale o non residente).

La quota è composta da una QUOTA VARIABILE e da una QUOTA FISSA.

1) QUOTA VARIABILE per USO DOMESTICO:

La prima novità: è prevista per i primi 33 mc annui a persona (90 litri giorno) una tariffa agevolata (0,173161 € mc).

La tariffa base è 0,292566 € mc (sono previste tariffe più alte per chi eccede nei consumi)

La tariffa fognatura è 0,172370 € mc

La tariffa depurazione è 0,508428 € mc

2) QUOTA FISSA: attenzione è una quota fissa giornaliera pro capite. In assenza di diversa dichiarazione è prevista l’applicazione della quota fissa di tre persone.

UNA PERSONA TRE PERSONE

ACQUEDOTTO 0,006333 €/giorno 0,019001 €/giorno

FOGNATURA 0,004223 €/giorno 0,012668 €/giorno

DEPURAZIONE 0,008709 €/giorno 0,026127 €/giorno

Totale quota fissa giornaliera: 0,019265 €/g (€ 7,05/anno) 0,057796 €/g (€ 21,09/anno)

E’ molto importante, quindi, controllare sulle bollette quale numero di residenti è indicato. Spesso i nuclei familiari sono cambiati nel tempo e quindi il numero indicato sulla bolletta non è aggiornato. Con queste nuove bollette, se non si vuole pagare inutilmente delle maggiori quote fisse, occorre comunicare prima possibile il numero esatto delle persone del nucleo familiare.

Per rettificare i dati si può chiamare il numero verde 800 428 428 e seguire le istruzioni, oppure mandare una e-mail a assistenza.clienti@gruppocap.it

Importante: anche gli amministratori di condomini sono invitati a verificare il numero dei residenti delle varie unità immobiliari che gestiscono. Quindi i proprietari e gli inquilini chiedano ai propri amministratori di verificare i dati in loro possesso.

Cap Holding prevede una assicurazione a tariffa molto vantaggiosa contro le perdite di acqua, in caso di dispersione d’acqua non visibile esternamente che si verifichi nell’impianto post-contatore.

Il costo va da un minimo di € 3,00/anno (0-200 mc) a un massimo di € 43,00/anno per i consumi oltre 6.400 mc/anno.

E’ totalmente gratuita per chi fa la domiciliazione online delle bollette per ricevere le stesse direttamente sul proprio PC (si consigliano gli amministratori di condomini di stipulare la polizza).

Per le famiglie in condizioni di disagio economico-sociale, con indicatore ISEE pari a € 8.107,50/anno o max € 20.000/anno con 4 figli, è previsto un BONUS IDRICO pari a 50 litri di acqua gratuita al giorno per persona e un BONUS INTEGRATIVO di € 15,00 per persona (informazioni presso il Comune e i CAAF).

Ricordiamo che, sia sulla bolletta che sul sito di Cap Holding (www.gruppocap.it), sono indicate tutte le informazione sulla qualità dell’acqua e i relativi parametri.