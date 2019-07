Botte in strada in via Venegoni

Prima le donne che se le dicono in faccia (urlando nella notte), poi le botte tra gli uomini. Notte agitata, prima dell’alba di domenica, in via Venegoni a Gallarate.

È successo davanti al bar che si trova a ridosso del ponte e dell’incrocio con via Cattaneo e via Curioni.

Intorno alle 3.30 del mattino sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, cui si sono aggiunte altre due unità di Carabinieri e Polizia, per affrontare in sicurezza la situazione e separare i protagonisti dell’alterco, che sono stati identificati.

Prima le urla in spagnolo delle donne e poi il clamore della lite hanno svegliato anche gli abitanti del quartiere intorno a via Venegoni. Non è la prima volta che si registrano episodi del genere, che in passato avevano portato alla chiusura del bar nel luglio 2017 e nel giugno 2018 (va specificato che in zona si sono alternati diversi gestori).