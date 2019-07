Il Censis premia le università varesine

Atenei del Varesotto promossi dal Censis. Sono decisamente soddisfacenti i risultati ottenuti dall’Università dell’Insubria e dalla Liuc Carlo Cattaneo nella classifica 2019-2020 elaborata dal Censis.

Un’indagine che valuta tutte le realtà accademiche (statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensione) relativamente a: servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, strutture disponibili, comunicazione e servizi digitali, livello di internazionalizzazione.

Università dell’Insubria

Tra i piccoli atenei statali l’Insubria totalizza un punteggio medio di 80,5 e dunque ottiene il quinto posto, con punte più alte in comunicazione e servizi digitali (terzo posto) e servizi agli studenti(quarto posto). In particolare per la comunicazione, emerge che l’Insubria è al primo posto tra tutti gli atenei lombardi.

Primeggia come lo scorso anno l’Università di Camerino, con 93 punti, mentre fanalino di coda è l’Università del Molise. Invariati anche il secondo e il terzo posto: l’Università di Foggia con 82,2 e l’Università di Cassino con 82 punti. In quarta posizione, a poca distanza dall’Insubria, l’Università della Basilicata con 81,3 punti.

Per quanto riguarda i corsi di laurea, il Censis propone una classifica generale di tutte le università italiane senza tenere conto delle loro dimensioni. E l’Insubria riporta risultati ottimi per Odontoiatria, che è seconda in Italia su 32 atenei, con uno scarto minimo rispetto a Milano Bicocca, eGiurisprudenza che è in settima posizione su 48.

Liuc Carlo Cattaneo

Università Cattaneo mantiene salda la posizione e conferma il suo

secondo posto tra le Università non statali di piccole dimensioni (fino a 5.000 iscritti).

La LIUC, anche in questa edizione, ottiene il punteggio massimo per le strutture offerte agli studenti e migliora notevolmente la propria performance alla voce internazionalizzazione (passando da 94 a 100 punti).

Degni di nota, inoltre, i risultati della didattica LIUC nel confronto tra tutti gli atenei non statali, indipendentemente dalle dimensioni.

I corsi di laurea di Economia triennale e magistrale sono secondi soltanto all’Università Bocconi nel punteggio complessivo (che riassume la progressione di carriera, ossia la regolarità negli studi degli iscritti e i rapporti internazionali cioè il numero degli studenti in uscita e delle università ospitanti e gli studenti stranieri iscritti), mentre Ingegneria risulta al primo posto.

Conferme positive, insomma, per l’Università Cattaneo che mette lo studente al centro delle proprie politiche, crede nel valore delle borse di studio e dei premi di merito e continua a interrogarsi sull’innovazione della didattica compiendo passi necessari in tal senso. Mantenendo alta la barra della mobilità internazionale.