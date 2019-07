Code per le bollette dell’acqua? “Agesp non c’entra, gestisce tutto Alfa”

Sono lunghe le attese che si stanno registrando in questi giorni allo sportello di Alfa per questioni legate al servizio idrico. Attese che si trasformano in lamentele al punto che Agesp ha diffuso una nota per smarcarsi da quanto sta succedendo.

“In riferimento alle lamentele pervenute al nostro personale in merito alle lunghe attese registrate in questi giorni presso lo sportello Alfa relativo al Servizio Idrico, attualmente ospitato temporaneamente all’interno della sede di AGESP Energia S.r.l. di Via Alberto da Giussano 8 a Busto Arsizio -si legge in una nota della ex municipalizzata bustocca- ci corre l’obbligo di ricordare che la scrivente società non ha più in gestione il servizio in argomento dal 2016, pertanto non è titolata a gestire qualsivoglia disservizio che si verifichi presso gli sportelli Alfa S.r.l. aperti al pubblico”.

Agesp puntualizza anche che “per quanto concerne, invece, le attività dello sportello AGESP Energia S.r.l., si conferma che le pratiche relative ai contratti Gas ed Energia Elettrica vengono svolte regolarmente senza attese.”