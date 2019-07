Il 118 è intervenuto questa mattina attorno alle 9 in un’azienda di Gorla Minore in via Ambrogio Colombo in un’azienda di lavorazione materie plastiche per un infortunio sul lavoro.

Gravi, dalle prime notizie, sono le condizioni della persona rimasta coinvolta: si tratta di un uomo di 48 anni colpito da un rotolo metallico alla testa.

Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso: i medici hanno operato in codice rosso e sono stati chiamati anche i carabinieri della compagnia di Saronno e i funzionari territoriali di Ats.