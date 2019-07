Controlli serali nelle spiagge della movida, tre denunciati

Controlli serali nei luoghi della movida estiva.

I carabinieri della stazione di Sesto Calende, coadiuvati dal personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio,

I militari hanno effettuato numerosi controlli e perquisizioni sia personali sia veicolari e hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio due uomini, rispettivamente di 60 e 42 anni, per guida in stato di ebbrezza e un ragazzo di 16 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane camminava con fare sospetto vicino ai locali pubblici che si affacciano sul lungolago, è stato notato dai militari che lo hanno quindi identificato e perquisito: nascondeva nelle tasche 5 involucri di marijuana pronti per essere smerciati. Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Varese, quali assuntori di sostanze stupefacenti, un 24enne trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina e due ragazzi di 17 e 15 anni trovati in possesso di “grinder” intrisi di sostanza stupefacente.