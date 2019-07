Corium e le sue card: “Così l’80% di chi perde il lavoro riparte in 6 mesi”

Un “servizio sartoriale”. È quello che offre Corium alle persone che si rivolgono a questa divisone del gruppo Openjobmetis, dopo che hanno perso il proprio posto di lavoro.

L’azienda si occupa infatti di quello che tecnicamente si definisce Outplacement, ossia l’attività di supporto alla ricollocazione professionale. In questo percorso l’azienda affida la persona in uscita ai professionisti di Corium e da quel momento Corium prende in carico il candidato con un servizio personalizzato di supporto alla ricollocazione professionale, fino alla sua definitiva assunzione in una nuova azienda. «La media di Aiso, l’Associazione Italiana delle Società di Outplacement, dice che l’80% delle persone che viene seguito in un percorso di outplacement nel giro di 6/7 mesi riparte -spiega Alessio Mondaini, direttore commerciale di Corium- trasformando quindi una situazione negativa in un’opportunità».

In questo senso sono tanti i servizi che Corium offre anche attraverso i portali di welfare aziendali, come ad esempio la sua gamma di card, ma che hanno tutti alla base una consapevolezza: «Noi offriamo un servizio sartoriale perché siamo tutti diversi -continua Mondaini-. Spesso ci troviamo a lavorare con figure che provengono dalla stessa azienda, che hanno fatto lo stesso lavoro per tantissimi anni, ma nel momento in cui vengono tirati fuori da quella realtà e devono affrontare qualcosa di nuovo sono tutte persone diverse».

