Diciassettenne rapinato: arrestata baby-gang

È stato un arresto lampo quello eseguito l’11 luglio scorso tra Buggiate e Azzate ai danni cinque giovanissimi accusati di rapina aggravata e lesioni aggravate con al centro la vittima, un ragazzo di soli 17 anni. Il giovane, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Varese, è stata adescato in centro a Varese con la proposta di ritrovarsi attorno alle 13 dello stesso giorno in un parco al confine col paese di Gazzada Schianno, il parco Bergora. Arrivati all’appuntamento, però, i cinque ragazzi hanno cominciato a strattonare e a picchiare il ragazzino preso come vittima: lo hanno obbligato a togliersi le scarpe e una felpa della Nike, gli è stato portato via il portafogli con all’interno dei contanti, il telefono cellulare, e le cuffie per l’iPhone per un valore complessivo di oltre 1500 €.

Il giovane rimasto scalzo si è rifugiato all’interno di un bar dal quale ha chiamato il 112. Le pattuglie sono arrivati in forza e grazie alla conoscenza del territorio i militari hanno subito rintracciato due giovani che si stavano allontanando a bordo di un autobus, gli altri due sono stati fermati successivamente dopo che la madre di uno dei ragazzi l’ha cercato col cellulare; alla fine sono scattate le manette per tutti e cinque e ieri, lunedì, si è tenuta di fronte al giudice di Varese l’udienza di convalida degli arresti.

Due dei ragazzi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari gli altri due sono obbligati a presentarsi alla polizia giudiziaria per l’obbligo di firma il quinto, di soli 14 anni, si trova attualmente detenuto al presso il carcere minorile Beccaria di Milano.

La posizione è più grave del gruppo è sicuramente quella di un ventiduenne in possesso di una pistola scaccia cani utilizzata per intimidire la vittima: sono stati infatti esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in seguito alla rapina: “Non dire niente ai carabinieri altrimenti ti veniamo a cercare”.

L’altro giovane finito agli arresti domiciliari è un venticinquenne considerato la mente del gruppo. Tutti gli arrestati hanno precedenti di polizia per reati contro la persona. Il ragazzino rapinato è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di circolo di Varese al quale sono stati diagnosticati alcuni giorni di prognosi.

Per i carabinieri “la vittima è stata attirata in un tranello col pretesto di consumare droga nel parco pubblico”.

«Queste cose ci lasciano di stucco – ha commentato il sindaco di Buguggiate Matteo Sambo – . Abbiamo in programma la revisione del sistema delle videocamere ma quello su cui si deve agire è la prevenzione. Difficile pensare che queste cose accadano anche a Buguggiate ma è anche vero i “rei” sono già stati presi. La situazione della Polizia Municipale è problematica per moltissimi paesi, ma ciò non significa che non possa migliorare sia negli organici, che nell’organizzazione del lavoro, e su questo stiamo lavorando».