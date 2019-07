Fondazione Comunitaria del Varesotto, ecco i contributi del 2019

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, presieduto da Maurizio Ampollini ha deliberato, dopo l’analisi degli organi tecnici ed amministrativi dell’ente, l’assegnazione di contributi per € 1.363.000,00 con fondi territoriali di Fondazione Cariplo.

I contributi sono assegnati a 249 progetti, distribuiti su tutto il territorio provinciale di Varese, nell’ambito dei 5 Bandi anno 2019 emessi con scadenza 15 maggio 2019. Da sottolineare che quest’anno erano pervenute alla Fondazione 357 richieste, per un valore complessivo dei progetti di più di 7,5milioni di euro, segno di una grande vitalità del tessuto sociale del territorio ma anche delle sempre maggiori criticità del terzo settore nel reperire le risorse necessarie alla sua azione.

Nel dettaglio, sono stati ammessi a contributo progetti così suddivisi:

Bando n. 1/2019 – ASSISTENZA SOCIALE 83 progetti € 649.500

Assistenza Sociale 2019

Bando n. 2/2019 – ARTE E CULTURA 61 progetti € 400.450

Arte e Cultura 2019

Bando n. 3/2019 – EDUCARE CON GLI ORATORI 21 progetti € 102.150

Educare con gli Oratori 2019

Bando n. 4/2019 – ALTRE FINALITÀ 42 progetti € 150.400

Altre Finalità 2019

Bando n. 5/2019 – MICRO EROGAZIONI 42 progetti € 60.347

Micro Erogazioni 2019

I progetti sono stati presentati da Organizzazioni operanti in tutti i 12 Distretti della provincia di Varese ed hanno riguardato sostanzialmente tutte le finalità e i settori previsti dallo Statuto della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus che nei suoi anni di attività operativa ha raggiunto un patrimonio di oltre 19 milioni di Euro.

Qualità dei progetti, sia in termini di originalità sia di innovazione, estensione della rete di partenariato ed estensione territoriale dell’impatto generato sono stati fra i parametri considerati dalla Commissione che ha valutato le proposte. Mentre il ruolo dei singoli Consiglieri di Amministrazione, antenne delle sensibilità del territorio, è stato valorizzato potendo migliorare la valutazione complessiva dei progetti.

Come spiegato dal Presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto, Maurizio Ampollini: “L’impegno assunto dal Consiglio di Amministrazione, sin da subito, è di migliorare sempre di più la capacità della Fondazione di individuare progetti significativi per il territorio, favorendo una programmazione più puntuale delle proposte che incentivi, ad esempio, un sistema virtuoso di ciclo di vita dei progetti”. Continua Ampollini: “il coinvolgimento delle comunità locali nella definizione delle proprie priorità, sarà potenziato ed esse potranno trovare nella Fondazione Comunitaria un interlocutore sempre più attento ai loro bisogni.”

I risultati dei Bandi sono pubblicati sul sito web della Fondazione (www.fondazionevaresotto.it/bandi/) e le Organizzazioni interessate vengono informate dell’assegnazione dei contributi mediante specifica comunicazione contenente tutte le modalità operative necessarie. Come ormai consuetudine, anche quest’anno le Organizzazioni beneficiarie dovranno dimostrare il sostegno da parte della comunità ai loro progetti. Ciò avverrà sia attivando le risorse del volontariato locale sia dimostrando la capacità di suscitare donazioni di altri soggetti pubblici e/o privati pari ad almeno il 10% del contributo della Fondazione.

“Il processo di valutazione di quest’anno” – riprende Ampollini – “è stato una buona occasione per aprire una riflessione al nostro interno circa le attività erogative. Ciò ci ha permesso sin d’ora di intravedere strategie e orientamenti utili per il prossimo anno e ci interroga su come poter affinare sempre di più in futuro la nostra azione promuovendo, in accordo con il Codice Etico che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nell’aprile scorso, la massima imparzialità. Ad esempio, stiamo valutando l’esplicitazione di precise priorità annuali sulle quali agire, ma anche di favorire l’aggregazione dei soggetti proponenti attraverso progettazioni di rete e incentivando i partenariati tematici o locali”.

I bandi ordinari del 2019 sono dunque chiusi, ma l’impegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto è ancora attivo: è ancora aperto, infatti, il bando per i progetti emblematici provinciali. L’importo qui stanziato è di 510mila euro e la scadenza è il 13 settembre prossimo.

Continuano anche le assegnazioni relative ai patrocini e le attività legate al micro-credito, fiore all’occhiello della nostra Fondazione di Comunità. Mentre è già in cantiere un ulteriore bando che sarà pubblicato dopo l’estate. Si tratta in questo caso dell’assegnazione di contributi per altri 157mila euro, attraverso un bando che si orienta verso attività ben precise che andranno dal sostegno ad esperienze di orti sociali e urbani e in genere di agricoltura sociale, a quelle dei parchi inclusivi, senza dimenticare l’attivazione dei giovani e sostegno dell’impegno a favore della loro comunità. Un’ulteriore opportunità per realizzare idee e progetti delle comunità. Infine, l’iter di assegnazione dei progetti Emblematici Maggiori, che assegnerà 5milioni di euro, è ancora in

corso e si concluderà durante l’autunno.

Ulteriori notizie ed informazioni sulla Fondazione sono rilevabili sul sito www.fondazionevaresotto.it