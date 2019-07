Giochi in strada e gelato, la piazza del paesino si anima

I ragazzi del muretto sono tornati vent’anni dopo.

Sembra il titolo di un film, ma in realtà è quello che si vive ogni mercoledì sera nella piazza 20 11 febbraio a Orino.

Da sempre luogo di ritrovo per le generazioni passate, oggi nel periodo estivo torna a viversi quel clima di un tempo grazie all’arrivo del carretto dei gelati che offre ai villeggianti e ai tanti ragazzini occasione per farsi un cono nel paese dove rimasto molto poco.

In più l’amministrazione comunale ha deciso di posizionare alcuni giochi in piazza tra cui una scacchiera e un bigliardino, per consentire a chiunque di potersi rilassare e divertire con i giochi della tradizione.

Martedì prossimo, 16 luglio, poi, il consueto appuntamento con il gusto, con la pizza in piazza, kermesse organizzata dai campioni di pizza acrobatica: oltre allo spettacolo acrobatico anche la possibilità di gustare la classica margherita direttamente all’aperto.