Il gruppo facebook “Vergiate siamo noi” chiude

I gruppi facebook locali – quelli che hanno ambizione di rappresentare un intero paese o cittadina – si avviano ormai a quasi dieci anni di attività. Certo, ci sono anche quelli che chiudono: come nel caso di “Vergiate siamo noi”, il gruppo del paese di Vergiate che raccoglie 2874 membri.

L’annuncio della chiusura è stato dato domenica notte dall’amministratrice (e fondatrice) Sabina Bongiovanni. “Dopo alcuni avvenimenti recenti ritenendomi responsabile come amministratrice preferisco chiuderlo per sempre, dando fine una volta per tutte a Vergiate Siamo noi”. Brutta conclusione per il gruppo, a causa dell’evolversi del dibattito, per così dire: “Non si è capaci di avere un semplice dialogo, o scrivere un commento senza offendere, senza fare commenti razziali, pubblicare post di minacce, ecc” ha continuato Bongiovanni nel suo post, che ha spiegato che la gestione sta “compromettendo anche la mia privacy”.

Di qui, appunto, la decisione di chiudere tutto, per “non creare altri dissapori alla sottoscritta e disguidi a tutti voi, incappando in denuncie o querele”. In realtà l’iniziale determinazione di Sabina Bongiovanni si è trasformata in un provvedimento diverso: di fronte alle lamentele di alcuni utenti del gruppo (compresi quelli che ritenevano di aver molto contribuito), Bongiovanni si è decisa non a chiudere il gruppo, ma ad archiviarlo, vale a dire renderlo inattivo mantenendo visibili i post comparsi negli anni. «Non ho voluto eliminarlo perché ho trovato i membri dispiaciuti per questa mia scelta», spiega.