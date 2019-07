Incendio in uno scatinato, evacuata una palazzina

La Polizia cantonale comunica che oggi, domenica 14 luglio, poco prima delle 2.30, per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, è scoppiato un incendio nello scantinato di uno stabile di via Camara a Breganzona.

Una decina di persone è stata evacuata a titolo precauzionale. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano, i pompieri di Lugano, che hanno domato le fiamme, e i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Al termine dell’intervento tutti gli inquilini hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni. Non si lamentano feriti o intossicati. Ingenti i danni nello scantinato.