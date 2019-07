Incidente in autostrada, cinque feriti

È stato un giorno impegnativo per i pendolari costretti ad utilizzare l’autostrada A8. Oltre alle code della mattina in orario di punta provocati da un “mix” di lavori in corso e affollamento di auto, visto lo sciopero di treni e autobus di oggi, un incidente ha causato lunghe code in direzione di Milano. (foto di repertorio)

Il sinistro è avvenuto attorno alle 9.20 al chilometro 13, tra Busto Arsizio e Origgio Ovest. Uno scontro tra due auto ha provocato incolonnamenti per oltre 5 chilometri. Feriti, in maniera non grave cinque persone, tra cui quattro giovani tra i 17 e i 18 anni.