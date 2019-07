Scontro in via Volonterio, auto ribaltata

Incidente stradale con ribaltamento a Saronno.

È accaduto alle 6.18 del mattino, alle prime luci dell’alba, in via Vittime del Lavoro, sotto le finestre delle case ex Fnm, all’angolo con via Volonterio, uno degli assi d’accesso alla città (foto dal gruppo Sei di Saronno se).

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco per la bonifica e il 118 con due ambulanze: sono state soccorse tre persone, tutte in codice verde, quindi non ferite gravemente (due sono andate in ospedale a Saronno).