Interferenze d’arte a Como

“Interference” è la mostra che vuole indagare proprie riflessioni sull’interferenza che le tecnologie moderne hanno nella nostra vita in corso a Como alla ex Chiesa di San Pietro in Atrio dal 12 luglio al 4 agosto.

Sette artisti internazionali con oltre venti opere, alcune appositamente realizzate per la mostra, dedicate a tema su cui gli artisti si confrontano raramente ma che richiama importanti e urgenti riflessioni: le grandi innovazioni tecnologiche degli ultimi dieci anni hanno infatti cambiato sempre più il modo in cui gli essere umani comunicano tra loro. Ma, oltre ad averci fatto sviluppare nuovi comportamenti, queste tecnologie ci fanno svelare e condividere una quantità sempre crescente di informazioni su chi siamo, cosa facciamo e quando lo facciamo. Come si inseriscono queste innovazioni nella vita di ognuno di noi? Ci ostacolano o sono utili? L‘interferenza delle tecnologie moderne suscita implicazioni etiche e morali riguardo alla violazione della privacy della nostra sfera umana.

La stessa sede della mostra (una ex chiesa) ricopre un importante ruolo simbolico: un tempo rappresentava il luogo di riferimento in cui persone e comunità, in carne ed ossa, si incontravano e comunicavano. Roberta Gonella, curatrice della mostra e fondatrice di Visionary Art Trends con sede a Zurigo, commenta: “Nel corso dei secoli, la chiesa ha rappresentato il modo dell‘umanità per comunicare alla sua gente. Ora quella forma di comunicazione molto umana è minacciata dalla nostra era tecnologica. Quale luogo è più adatto quindi per organizzare una mostra incentrata su questo confronto, se non questa bella chiesa di Como?”.

La mostra gode del patrocinio e della collaborazione del Comune di Como – Assessorato alla Cultura. Sette gli artisti internazionali chiamati ad esporre le loro opere sono Sheila Elias, Andres Levin, Fabrizio Bellanca, Hongtao Zhou, Duvier del Dago, Nicholas Berdysheff, Julio Figueroa Beltran

“Interference”

ex Chiesa di San Pietro in Atrio, Via Odescalchi 3, Como

dal 12 luglio al 4 agosto 2019

Orari di apertura: dal martedì al venerdì e la domenica 11.00-19.00 – sabato 11.00-22.00 Lunedì chiuso

Contatti: info@visionaryarttrends.com – Telefono: (+39) 031 41.20.348; (+39) 347 26.35.047

Ingresso libero