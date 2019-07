Lavori al Pirellino: stop al traffico in via Melchiorre Gioia

Il Pirellino di Milano ha bisogno di urgenti lavori di ristrutturazione e via Melchiorre Gioia chiude al traffico.

Da ieri, sabato 20 luglio, una delle più trafficate arterie milanesi fermerà le auto. Il famoso palazzo al civico 39 deve essere sottoposto a lavori di bonifica.

Programmate da tempo, le opere prevedono la rimozione dell’amianto. Il palazzo è stato ceduto dal Comune, che vi ospitava gli uffici dell’urbanistica, alla società Coima sgr per 175 milioni di euro.

In effetti, il cantiere è aperto già da alcuni mesi, ma ora si entra nel vivo e gli interventi richiedono la drastica misura viabilistica: la chiusura riguarda il tratto tra via Sassetti e viale della Liberazione.

La riapertura del tratto è prevista per il 1° di settembre ma solo per la carreggiata in direzione centro, dal 9 di settembre il traffico riprenderà completamente.