Le tenebre nel cuore di Busto: le nuove piazze sono al buio

Da un lato c’è la nuova piazza Vittorio Emanuele con le sue luci sgargianti e le fontane con i giochi d’acqua. Dall’altro c’è la storica Piazza San Giovanni con i suoi bar, i tavolini all’aperto e le persone che passeggiano. In mezzo c’è la Residenza del Conte con i suoi negozi sfitti, le finestre chiuse di appartamenti mai abitati e -grande novità- l’illuminazione spenta.

È un viaggio nelle tenebre quello che collega le due piazze. Il piccolo varco di accesso che si affaccia in Piazza Vittorio Emanuele sembra l’ingresso di una grotta: le luci a led che fanno brillare la piazza lasciano il compito di illuminare quei 200 metri di strada alle luci di servizio delle scale e all’insegna dell’unico negozio rimasto aperto in quell’angolo di centro. Tutto il resto è buio. Solo in fondo la luce, quella che proviene dalla Piazza.

C’è chi non se lo aspetta un posto così buio a due passi dal salotto buono della città e torna indietro, facendo una strada diversa ma più illuminata. C’è invece chi affronta le tenebre, allungando il passo e stringendo la borsa, e anche chi quel buio lo cerca per avere un po’ di privacy e dedicarsi ad attività anche esattamente legali. Proprio a due passi dal centro.