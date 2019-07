L’escursione sul Sentiero Italia

Sabato 10 e domenica 11 agosto il CAI Luino propone 4 escursioni lungo l’itinerario delle 4 tappe che compongono il Sentiero Italia nel territorio delle Valli del luinese.

Il Sentiero Italia è un itinerario pedonale di oltre 6100 km che percorre l’intero Arco Alpino e la dorsale appenninica, unisce Trieste con le Alpi Liguri e da queste si spinge fino l’Aspromonte per poi continuare sulle isole maggiori Sicilia e Sardegna. Viste le difficoltà logistiche per raggiungere i luoghi per iniziare e terminare le singole tappe è fortemente richiesta una collaborazione per svolgere l’iniziativa iniziando con la prenotazione indispensabile per organizzare i trasporti. Si ricorda che nei due

giorni si svolgono più tappe rimane al partecipante scegliere quali percorrere.

Programma sabato 10 agosto

Tappa Luino – Lago Delio – Percorso Luino – Colmegna – Maccagno – Musignano – Bassano – Lago Delio

Tempo h8,00

Tappa Lago Delio – Monteviasco Percorso Lago Delio – Forcora – Monterecchio – Cangili – Biegno – Piero – Monteviasco

Tempo h5.00

Programma domenica 11 agosto

Tappa Monteviasco – Pradecolo Percorso Monteviasco – alpe Cortetti – Viasco – Curiglia – Alpone – Pradecolo

Tempo h 5.30

Tappa Pradecolo – Luino Itinerario Pradecolo – Prà Bernardo – Prà fontana – Dumenza – Pianazzo – Luino

Tempo h4.00

Informazioni e prenotazioni

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it