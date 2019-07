In migliaia ad Arona per il Laser Show

Grande successo per “Arona Lake &Shopping”, l’iniziativa che si è svolta venerdì 5 luglio, in riva al Lago Maggiore.

Migliaia le persone che hanno raggiunto Arona per partecipare alla serata. Non solo una notte bianca con negozi aperti e artisti di strada ma un ricco programma di eventi con l’attesissimo laser show, l’inedito spettacolo di luci e musica, come momento clou.

L’iniziativa, che è stata replicata anche sabato 6, è stata organizzata dall’amministrazione in collaborazione con Confcommercio e realizzato dalla Kvant, una società slovacca specializzata in questo tipo di intrattenimento innovativo. Ottima anche la risposta di pubblico al servizio di collegamento straordinario organizzato dalla Navigazione dei Laghi per permettere di raggiungere la cittadina del Verbano in orario serale, in battello dalla sponda lombarda.

“Straordinario lo spettacolo, straordinario il pubblico, straordinaria la miriade di gente che ha lavorato per un evento magico e mai realizzato sul lago e in Italia, straordinari gli sponsor e i volontari” ha commentato su Facebook con grande soddisfazione, il sindaco Alberto Gusmeroli.

L’evento di questo fine settimana è solo il primo di una serie di appuntamenti che animeranno l’estate nella cittadina piemontese. Il 12 luglio, con il concerto di Edoardo Bennato, entrerà nel vivo l’Arona Music Festival che porterà sulle rive del Verbano artisti del calibro di George Benson, Paolo Fresu e Renzo Arbore.