Opportunità ad Arona: Lbdi cerca un addetto ufficio stampa estero e account multilingue
Lbdi, agenzia di comunicazione internazionale con sede ad Arona, cerca due figure multilingue da inserire nel team. Un'opportunità per laureati in lingue interessati a ufficio stampa, digital e organizzazione eventi
Lbdi, agenzia di comunicazione B2B con sede ad Arona, amplia il proprio team e ricerca due figure da inserire nell’area marketing e comunicazione.
L’opportunità è rivolta a neolaureati con formazione linguistica e una forte passione per la comunicazione internazionale, le relazioni con i media e i contenuti digitali. L’inserimento avverrà in presenza presso la sede di Arona con contratto di apprendistato e una retribuzione annua lorda compresa tra 20 e 25 mila euro.
A chi è rivolta la ricerca
La ricerca è rivolta a candidati con una conoscenza fluente, a livello C1/C2 o madrelingua, di due lingue tra inglese, tedesco e francese. Le competenze linguistiche saranno verificate durante il processo di selezione attraverso prove scritte e orali.
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua portoghese.
È richiesta una laurea in ambito linguistico, una buona capacità di scrittura, orientamento al cliente, predisposizione al lavoro in team e interesse per il mondo delle pubbliche relazioni e della comunicazione digitale. Gradita una precedente esperienza, anche breve, in attività di PR o digital communication.
Le attività
La persona selezionata collaborerà con il team multilingue dell’agenzia occupandosi di:
- redazione di contenuti creativi e tecnici per progetti internazionali
- attività di ufficio stampa e gestione delle relazioni con giornalisti italiani ed esteri
- gestione di campagne digital e social
- organizzazione di eventi B2B in contesti internazionali
- supporto ai progetti sviluppati in più Paesi e in diverse lingue
La sede di lavoro
L’attività si svolgerà in presenza ad Arona. L’azienda valuta positivamente candidature provenienti dal territorio del Verbano-Cusio-Ossola, dalla provincia di Varese o dalle aree servite dalla linea ferroviaria Milano-Domodossola. È richiesta disponibilità immediata.
Chi è Lbdi
Fondata a Milano nel 2001, Lbdi opera come partner internazionale nella comunicazione e nel marketing omnicanale. L’agenzia sviluppa strategie integrate B2B e B2C, coordinando progetti in oltre dieci lingue e supportando aziende italiane e internazionali attraverso attività di comunicazione, contenuti, relazioni pubbliche ed eventi.
Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo cravera@lbdi.it.
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