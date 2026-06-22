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Opportunità ad Arona: Lbdi cerca un addetto ufficio stampa estero e account multilingue

Lbdi, agenzia di comunicazione internazionale con sede ad Arona, cerca due figure multilingue da inserire nel team. Un'opportunità per laureati in lingue interessati a ufficio stampa, digital e organizzazione eventi

Annunci di lavoro

Lbdi, agenzia di comunicazione B2B con sede ad Arona, amplia il proprio team e ricerca due figure da inserire nell’area marketing e comunicazione.

L’opportunità è rivolta a neolaureati con formazione linguistica e una forte passione per la comunicazione internazionale, le relazioni con i media e i contenuti digitali. L’inserimento avverrà in presenza presso la sede di Arona con contratto di apprendistato e una retribuzione annua lorda compresa tra 20 e 25 mila euro.

A chi è rivolta la ricerca

La ricerca è rivolta a candidati con una conoscenza fluente, a livello C1/C2 o madrelingua, di due lingue tra inglese, tedesco e francese. Le competenze linguistiche saranno verificate durante il processo di selezione attraverso prove scritte e orali.

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua portoghese.

È richiesta una laurea in ambito linguistico, una buona capacità di scrittura, orientamento al cliente, predisposizione al lavoro in team e interesse per il mondo delle pubbliche relazioni e della comunicazione digitale. Gradita una precedente esperienza, anche breve, in attività di PR o digital communication.

Le attività

La persona selezionata collaborerà con il team multilingue dell’agenzia occupandosi di:

  • redazione di contenuti creativi e tecnici per progetti internazionali
  • attività di ufficio stampa e gestione delle relazioni con giornalisti italiani ed esteri
  • gestione di campagne digital e social
  • organizzazione di eventi B2B in contesti internazionali
  • supporto ai progetti sviluppati in più Paesi e in diverse lingue

La sede di lavoro

L’attività si svolgerà in presenza ad Arona. L’azienda valuta positivamente candidature provenienti dal territorio del Verbano-Cusio-Ossola, dalla provincia di Varese o dalle aree servite dalla linea ferroviaria Milano-Domodossola. È richiesta disponibilità immediata.

Chi è Lbdi

Fondata a Milano nel 2001, Lbdi opera come partner internazionale nella comunicazione e nel marketing omnicanale. L’agenzia sviluppa strategie integrate B2B e B2C, coordinando progetti in oltre dieci lingue e supportando aziende italiane e internazionali attraverso attività di comunicazione, contenuti, relazioni pubbliche ed eventi.

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo cravera@lbdi.it.

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Pubblicato il 22 Giugno 2026
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