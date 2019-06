Da Arbore a Bennato: grandi nomi per l’Arona Music Festival

George Benson, Renzo Arbore, Edoardo Bennato, Paolo Fresu. Sono solo alcuni dei grandi artisti in concerto questa estate ad Arona in occasione del festival della musica organizzato da Zenart in collaborazione con il Comune e Confcommercio.

La rassegna, in programma dal 12 al 26 luglio, porterà sulle rive del lago Maggiore un ricco calendario di appuntamenti live.

Il programma di Arona Music Festival si aprirà con tre eventi a Punta Vevera. Quello in programma il 12 giugno, con la voce e la chitarra di George Benson, sarà il primo concerto in esclusiva del 2019 per il Nord Italia, una grande serata dal sapore pop e R&B e dal coinvolgente mix di generi musicali in un unico indimenticabile stile.

Il 13 luglio sarà invece la volta di Renzo Arbore con la sua Orchestra Italiana per una serata all’insegna dei maggiori successi che ripercorrono la sua straordinaria carriera, fra i brani della canzone napoletana classica, accompagnato sul palco dai quindici grandi strumentisti.

Il rock italiano sarà invece protagonista della terza serata di festival, quella del 14 luglio, con Edoardo Bennato: in scaletta brani evergreen del suo repertorio alternati a canzoni tratte dal suo ultimo album di inediti “Pronti a Salpare” e dalla riedizione del suo grande successo “Burattino senza fili” nella versione del 2017, con i nuovi brani “Mastro Geppetto”, “Lucignolo” e “Che comico il grillo parlante”, per uno spettacolo di grande musica.

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portare in città nomi di questo calibro”, afferma Alberto Gusmeroli, Sindaco della città dal 2010, Onorevole e Vice Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. “Gli artisti in programma suonano regolarmente nei più importanti club di musica del

mondo ed è un onore ospitarli nella nostra città. Sono sicuro che cittadini e turisti apprezzeranno il ricco programma che abbiamo definito: è vario e raffinato, spazia dal jazz alla fusion al pop alla musica tradizionale italiana e promette di non deludere neanche i più esigenti. Chi cerca la grande musica non dovrà far altro che venire ad Arona”.

Arona Music Festival proseguirà la settimana successiva, a partire dal 22 luglio, con una serie di altri concerti alcuni gratuiti (quelli in programma a Piazza San Graziano). Qui il programma completo