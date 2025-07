Il ristorante “Condividere” dello chef Minervino di Caravate entra nella Guida Michelin

Una linguina cacio e pepe con bottarga di lago o il manzo cotto al rosa con salsa tonnata e micrortaggi. Nel Menu del Condividere di Arona ci sono ricette della tradizione, prodotti del territorio – quello del lago che unisce le due sponde piemontese e lombarda – e tanta passione e cura. Il ristorante che da circa due anni è gestito dal giovane chef varesino Stefano Minervino, originario di Caravate, questa mattina ha aperto con una lieta novità.

Il locale aronese, situato nel borgo vicino a Piazza San Graziano, è stato inserito tra i selezionati dalla Guida Michelin. “Un piccolo e curatissimo bistrot – si legge nella recensione della guida – ubicato nel cuore del centro storico di Arona e a pochi passi dal lungolago. Qui una giovane e appassionata coppia, Stefano in cucina e Melissa in sala, propone una cucina sfiziosa, stagionale e legata ai prodotti del territorio. Da non perdere l’antipasto “Condividere”, una serie di assaggi che ricordano l’antipasto all’italiana, fra burrata con puntarelle croccanti e acciughe, tartelletta di insalata russa e bottarga di lago, e altre prelibatezze appunto da condividere…”

Grande soddisfazione per lo chef, la compagna Melissa Marras e tutto lo staff: «La conferma è arrivata via mail questa mattina ed è stata una sorpresa inaspettata – confessa Minervino -. Anche perché non sappiamo quando è avvenuta la visita che, come da prassi, si svolge in forma anonima e senza preavviso. Siamo un piccolo locale in stile famigliare e siamo dunque molto felici per questo riconoscimento che ha un grande valore per me e la mia compagna ma anche per tutto lo staff che ci aiuta quotidianamente. Un risultato, che come vuole la filosofia del locale, è appunto da condividere…».