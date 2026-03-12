Dalla Rocca di Angera alle Isole del Lago Maggiore: riaprono le Terre Borromeo
Riparte la stagione turistica: dal 12 marzo tornano visitabili i palazzi, i musei e i giardini del circuito borromeo tra sponda varesina e piemontese
Oggi è il grande giorno per il turismo sul Verbano: il 12 marzo segna ufficialmente il ritorno dei visitatori nelle storiche dimore e nei parchi del territorio del Lago Maggiore. Il sistema museale e paesaggistico delle Terre Borromeo riprende la sua piena attività, riaprendo i cancelli delle sei location sparse tra le due sponde.
L’avvio della stagione coinvolge direttamente la sponda varesina con la Rocca di Angera, che insieme alle altre destinazioni del circuito torna a essere fruibile quotidianamente. Il calendario delle aperture interessa un ventaglio ampio di beni che spaziano dall’arte alla natura, includendo mete celebri come l’Isola Bella e l’Isola Madre.
Oltre alle residenze storiche e ai giardini monumentali, da questa mattina è possibile accedere nuovamente al Parco Pallavicino e volgere lo sguardo sui Castelli di Cannero, completando l’offerta culturale e turistica del territorio.
