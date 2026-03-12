Varese News

Tempo libero

Dalla Rocca di Angera alle Isole del Lago Maggiore: riaprono le Terre Borromeo

Riparte la stagione turistica: dal 12 marzo tornano visitabili i palazzi, i musei e i giardini del circuito borromeo tra sponda varesina e piemontese

isola bella

Oggi è il grande giorno per il turismo sul Verbano: il 12 marzo segna ufficialmente il ritorno dei visitatori nelle storiche dimore e nei parchi del territorio del Lago Maggiore. Il sistema museale e paesaggistico delle Terre Borromeo riprende la sua piena attività, riaprendo i cancelli delle sei location sparse tra le due sponde.

L’avvio della stagione coinvolge direttamente la sponda varesina con la Rocca di Angera, che insieme alle altre destinazioni del circuito torna a essere fruibile quotidianamente. Il calendario delle aperture interessa un ventaglio ampio di beni che spaziano dall’arte alla natura, includendo mete celebri come l’Isola Bella e l’Isola Madre.

Oltre alle residenze storiche e ai giardini monumentali, da questa mattina è possibile accedere nuovamente al Parco Pallavicino e volgere lo sguardo sui Castelli di Cannero, completando l’offerta culturale e turistica del territorio.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.