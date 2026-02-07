“Berla” e “Rum” tra i banchi: controlli antidroga dei carabinieri di Arona nelle scuole
Operazione dei militari della Compagnia di Arona con l'ausilio delle unità cinofile di Volpiano. L'intervento, volto a promuovere la cultura della legalità, ha dato esito negativo sia nell'istituto che in Corso Liberazione
Prosegue senza sosta l’impegno dell’Arma per il contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti sul territorio. Nella mattinata di mercoledì 5 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Arona hanno effettuato un servizio di controllo mirato presso l’Istituto Superiore “Fermi”.
L’operazione è stata condotta con il supporto fondamentale di un’unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Volpiano. Protagonisti dell’intervento sono stati due esemplari di pastore tedesco, Berla e Rum, che hanno ispezionato gli spazi scolastici senza rilevare la presenza di sostanze proibite: l’ispezione si è infatti conclusa con esito negativo.
Queste iniziative, svolte in stretta sinergia con i dirigenti scolastici e nel pieno rispetto degli studenti, non hanno solo una funzione repressiva. L’uso dei cani antidroga mira a scoraggiare l’avvicinamento dei più giovani alle sostanze stupefacenti. L’obiettivo primario è radicare tra i ragazzi una profonda cultura della legalità e della responsabilità. I controlli sono programmati per non interferire con il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Controlli estesi in città
Terminata l’attività presso la scuola, i militari hanno esteso le verifiche a Corso Liberazione. L’intervento in questa zona è stato pianificato per rispondere alle segnalazioni e alle istanze emerse nel tempo tra i cittadini residenti nell’area. Anche in questo caso, il pattugliamento ha dato esito negativo, confermando l’efficacia dell’azione preventiva.
