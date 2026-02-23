Varese News

Nuovi interventi tra Rho e Parabiago sospendono le corse ferroviarie ad Arona

Lo stop ai binari scatta venerdì 27 febbraio e prosegue fino a lunedì coinvolgendo regionali ed Eurocity

ferrovia Milano-Domodossola

La circolazione dei treni fra le stazioni di Arona e Domodossola viene sospesa da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo (fino ore 23:59).

Lo stop, comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, è necessario per consentire interventi di upgrade tecnologico legati al quadruplicamento della linea tra Rho e Parabiago e all’installazione del sistema Ertms. Quest’ultima tecnologia, già in uso sulle linee ad alta velocità, mira a garantire «una maggiore affidabilità dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio», oltre a permettere un risparmio sui costi di manutenzione.

Il programma dei lavori prevede una seconda fase di interruzione fra le stazioni di Arona e Sesto Calende, programmata dalle ore 22:30 di sabato 28 febbraio fino alle ore 5:25 di lunedì 2 marzo. Il piano complessivo, dal valore di 760 milioni di euro finanziati anche con fondi Pnrr, include l’inserimento di una nuova fermata a Nerviano, la messa a Prg della stazione di Parabiago e la realizzazione della bretella di collegamento tra la linea Gallarate-Rho e la Saronno-Malpensa. Secondo quanto spiegato da Rfi, il potenziamento ferroviario «consentirà l’incremento della capacità della linea e l’incremento della regolarità attraverso la separazione dei flussi di traffico».

Per quanto riguarda i passeggeri, i treni Eurocity della relazione Venezia/Milano Centrale – Ginevra/Basilea sono cancellati nella tratta tra Milano Centrale e Domodossola il 27, 28 febbraio e il 1 marzo. Per garantire la connessione con la tratta svizzera sono previste corse sostitutive con bus, per le quali è obbligatoria la prenotazione del posto. Anche i treni del Regionale di Trenitalia della linea Milano-Domodossola subiranno limitazioni, attestandosi alle stazioni di Arona e Sesto Calende.

Pubblicato il 23 Febbraio 2026
