Mignemi oro mondiale Under 23, Kohl conquista il bronzo

Doppia medaglia per la provincia di Varese ai Mondiali under 23 di canottaggio che si sono disputati sul bacino americano di Sarasota, in Florida e che sono terminati nella giornata di domenica 28 luglio con un bottino importante per l’Italia: 6 ori (3 dei quali “olimpici”), 1 argento e 4 bronzi complessivi.

A conquistare l’oro è stata Giulia Mignemi, 19enne siciliana (è tuttora tesserata per l’Aethna) che però da diversi anni vive a Galliate Lombardo e si allena sulle acque varesotte anche grazie al college istituito dall’Università dell’Insubria. Mignemi ha vinto la regata del quattro di coppia pesi leggeri bissando così il titolo iridato colto l’anno scorso sulla stessa imbarcazione a Poznan. Con lei erano impegnate altre due lombarde – Greta Martinelli (Tremezzina) e Arianna Noseda (Lario) – e la piemontese Silvia Crosio (Amici del Fiume). A Sarasota il quartetto azzurro (la barca non è “olimpica”) era direttamente ammesso alla finale per le medaglie e ha duellato soprattutto con Germania e Stati Uniti, battendo le rivali sulla linea del traguardo.

È invece di bronzo Nicholas Kohl, il talento di classe ’98 nato in Svizzera e cresciuto – dal punto di vista sportivo – prima a Monate e poi a Gavirate, società per la quale è attualmente tesserato. Kohl ha centrato un prezioso terzo posto a bordo del quattro senza senior, risultato di prestigio su una imbarcazione “olimpica” con una forte concorrenza. Gli azzurrini avevano iniziato il proprio percorso con un terzo posto in batteria seguito però dalla vittoria nella regata di recupero con il quale erano stati ammessi alla finale: bella la prestazione di Kohl e soci (Edoardo Lanzavecchia dell’Armida, Giorgio Casaccia Gibelli del Genovese e Jacopo Frigerio della Lario) che hanno duellato con Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Germania per una medaglia. Quando i tedeschi sono crollati, ai 1.500 metri, l’Italia è stata pronta a non perdere il treno di testa e ad assicurarsi un posto sul podio. Quella di Sarasota è per Kohl la prima medaglia internazionale.