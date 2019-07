Fino in Mongolia su una 128: da Gallarate al deserto con il mito Fiat

La passione per le auto storiche li accomuna e hanno deciso di andare in Mongolia su un vero mito made in Italy: la Fiat 128.

«Una macchina semplice, che si ripara facilmente, che tutti conoscono e richiama l’attenzione» spiegano Alessandro Bossi e Andrea Lippi, 32 e 33 anni, da Gallarate.

Partiranno il 19 luglio per il “Mongol Rally”, il mitico rally in autogestione, non competitivo, che dal cuore d’Europa arriva fino in Mongolia (c’è anche un altro equipaggio della zona di Gallarate, Sylverster Pandone).

Il loro itinerario è quello più affascinante, «la via del Seta, quella più a Sud attraverso l’Iran, poi il Tagikistan e il Pamir, con un passo da 4600 metri» spiegano. Per questo hanno attrezzato alla perfezione il veicolo, come raccontano anche nel video:

L’arrivo è previsto «per il 26 di agosto», salvo imprevisti (anche in positivo: in sedicimila km si vede mezzo mondo). Nello spirito di solidarietà del Mongol Rally, sostengono l’associazione Adiuvare, che si occupa di prevenzione e mutuo aiuto tra persone colpite dal diabete.

Il viaggio si potrà seguire anche attraverso i social, su Facebook (qui) e su Instagram (qui).