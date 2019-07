Tra morti e nuovi nati la provincia di Varese perde 2700 cittadini

Una provincia che cresce solo grazie ai trasferimenti di cittadini dall’estero o dagli altri comuni italiani ma che se dovesse fare conto sulle proprie nascite sarebbe profondamente in rosso.

Dopo i dati diffusi a livello nazionale l’Istat ha reso noti anche i numeri sulla demografia nelle province e nei comuni italiani. La situazione in provincia di Varese parla chiaro: il saldo naturale della popolazione, ovvero il numero delle nascite meno quello dei morti, è negativo per 2700 unità.

Per rendere più chiaro il concetto, nella sua drammaticità, basti pensare che questo significa che l’intera provincia di Varese, se guardiamo il suo saldo naturale, è come se avesse perso nel 2018 l’intera popolazione di un Comune come Golasecca, o Casale Litta o Maccagno con Pino e Veddasca.

Una perdita riequilibrata, seppur di poco, dai trasferimenti di cittadini dall’estero e dagli altri comuni che hanno un saldo positivo per 2946 persone.

Il risultato finale è che i cittadini residenti in provincia di Varese nel 2018 sono aumentati, solo, di 240 unità.