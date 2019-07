Oltre 68.000 i candidati per il test di Medicina

Sono 84.716 i candidati che hanno ultimato l’iscrizione ai test per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria, Architettura e Veterinaria per l’anno accademico 2019/2020.

Le iscrizioni, aperte il 3 luglio scorso, si sono chiuse alle ore 15.00 di ieri, 25 luglio. Sono 68.694 gli iscritti per Medicina e Odontoiatria, l’anno scorso erano 67.005.

Per Architettura, gli iscritti sono 8.242, rispetto ai 7.986 del 2018. Le iscrizioni pervenute per la prova di Veterinaria sono 7.780, un anno fa erano state 8.136.

Gli iscritti ai test di Medicina e Odontoiatria in lingua inglese sono 10.450, nel 2018 erano 7.660.

Anche quest’anno sono previsti 60 quesiti a cui i candidati dovranno rispondere in 100 minuti.

Sono 11.568 i posti per Medicina e Chirurgia; 1.133 quelli per Odontoiatria; 759 i posti per Medicina Veterinaria; 6.802 quelli per Architettura.

Le date delle prove :

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana, 3 settembre 2019;

Medicina Veterinaria, 4 settembre 2019;

Architettura, 5 settembre 2019;

Professioni Sanitarie, 11 settembre 2019;

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese, 12 settembre 2019;

Scienze della Formazione Primaria, 13 settembre 2019;

Professioni Sanitarie (laurea magistrale), 25 ottobre 2019.