Il “Premio Molteni” è il clou nel sabato dell’ippodromo

Dopo la bella serata del “Premio Ermolli” di martedì scorso, i cancelli delle “Bettole” si riaprono al sabato sera – 13 luglio – con la terza riunione estiva dedicata al galoppo (ingresso 5 euro con consumazione) che prevede la disputa di sei corse tra le quali spicca la dedica al leggendario Pinuccio Molteni.

Il premio alla memoria del gentleman varesino capace di vincere oltre mille corse è posizionato come clou di serata alla quinta corsa – intorno alle 22,40 – e si preannuncia impegnativo: la gara è un handicap per cavalli di tre anni e oltre da disputare sui 2.300 metri della pista in erba. Dieci i purosangue iscritti per un appuntamento dalla dotazione monetaria importante, quasi 20mila euro.

La riunione prende il via alle 20,35 con il “Premio Terzaghi”, condizionata sui 1.500 metri della pista in erba, seguito dall’affollato premio dedicato a un altro varesino celebre, Flaminio Bertoni, handicap inserito nel programma dell’ippica nazionale con 10 cavalli al via sull’anello in sabbia. Terza corsa sarà il “Premio Ville Ponti”, reclamare con 11 iscritti su pista in sabbia (1.500 metri) seguito dal “Premio Taborelli”, handicap con la stessa distanza ma sull’erba. Poi l’atteso “Molteni” a scaldare i tifosi e gli scommettitori e chiusura di serata con la sesta corsa che vedrà impegnati amazzoni e gentlemen, il “Croce Rossa Italiana” (23,05), una reclamare di 1.950 metri sulla sabbia.