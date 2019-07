Regata “Laser” sull’Alto lago

Weekend di vela sull’Alto Lago che si prepara alla “Regata zonale” Classi: Laser Standard – Laser Radial – Laser 4.7 organizzata dall’Unione Velica di Maccagno in programma nei giorni 20/21 luglio 2019 con partenza dal Comune di Maccagno alle ore 08,00 e arrivo presunto alle ore 17,00 in Comune di Maccagno.

Il tempo limite per ciascuna regata a bastone è di 3 ore e 30 minuti, la regata di crociera è di 12 ore e nel corso della manifestazione si effettuerà il percorso dettagliato, a quadrilatero Maccagno – Cannobbio, verificato e delimitato da boe cilindriche o sferiche gonfiabili di colore arancione e nelle regate che saranno posizionate secondo la direzione del vento prima della partenza della regata e obbligo di ritiro allo scadere del tempo limite, il numero degli equipaggi saranno una sessantina.

In merito alla manifestazione è stato diramato un avviso di cauta navigazione.

Alla Regata potranno partecipare anche equipaggi stranieri purché in regola con le prescrizioni dell’Autorità Nazionale di appartenenza.

Nelle varie Classi si adotteranno le seguenti fasce di età:

Laser 4.7 (maschile-femminile) (obbligatoria per i nati nel 2005-2006-2007)

Under 18 i nati nel 2002-2003

Under 16 i nati dal 2004 al 2007 (questi ultimi devono aver compiuto il 12° anno di età)

Laser Radial (maschile) (essere almeno Under 17)

Open i nati prima del 2000

Under 19 i nati nel 2001, 2002

Under 17 i nati nel 2003, 2004

Laser Radial (femminile) (obbligatorio essere almeno Under 17)

Open nate prima del 1999

Under 21 nate nel 1999, 2000

Under 19 nate nel 2001, 2002

Under 17 nate nel 2003, 2004

Laser Standard (essere almeno Under 19)

Open i nati prima del 1999

Under 21 i nati nel 1999,2000

Under 19 i nati nel 2001, 2002

E’ Master chi ha compiuto 35 anni.

L’Unione Velica Maccagno è stata fondata a Maccagno nel 1977 per volontà di un gruppo di appassionati velisti, intenzionati a veleggiare nel punto più ventoso del Lago Maggiore, in prossimità del “Canalone” (lo specchio d’acqua compreso tra Maccagno e Cannobio), zona in cui il lago si restringe favorendo l’accelerazione dei venti termici.