Regista saronnese conquista premio Canon con team tutto saronnese

Con il progetto “Jesus On A Tortilla – Tell Me Babe” Filippo Corbetta, regista e videomaker saronnese, si è aggiudicato il primo premio categoria videoclip al concorso “Canon, la Grande Occasione” l’iniziativa dedicata a videomaker e filmmaker indipendenti che premia il talento e la creatività nel settore della produzione video. Mercoledì sera è avvenuta la premiazione e proiezione in piazza Maggiore a Bologna, lo schermo più grande d’Europa con circa quattromila spettatori.

Il videoclip ha visto la partecipazione di un cast tutto saronnese visto che le attrici protagoniste e l’antagonista fanno parte della scuola di recitazione Pav di Saronno.

https://www.youtube.com/watch?v=fVFXfvRY7V0

https://www.filippocorbetta.com/