Schianto alla rotonda, 4 feriti e traffico in tilt

Due ambulanze arrivate e andate in codice verde, senza nemmeno accendere le sirene. Quattro feriti dunque in modo lieve, uno dei quali portato in pronto soccorso a Gallarate.

Ma a destare particolare attenzione per l’accaduto, poco dopo le 11 in via Busto -Fagnano a Olgiate Olona è stata la situazione viabilistica in quel tratto di strada.

Si tratta del viale al confine tra Busto e Olgiate Olona che collega allo svincolo della A8 e della superstrada per Malpensa. Lo scontro è avvenuto all’altezza della rotonda che porta verso MalpensaFiere.

Utenti della strada segnalavano lunghe code fino a dopo le 14.