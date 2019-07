Scontro in A8, coinvolte diverse macchine e un camion

Un incidente in autostrada A8 ha coinvolto diverse macchine e un mezzo pesante poco prima dell’uscita per Busto Arsizio in direzione Milano.

Lo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 9 luglio intorno alle 18.40. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del soccorso sanitario. Numerose le persone coinvolte per le quali, fortunatamente, non si segnalano ferite gravi.

Si segnalano ripercussioni sul traffico.