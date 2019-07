Uno speciale tour lungo i paesi della Via Francisca

Ogni giorno un paese per un tour lungo tutti i 33 comuni italiani della Via Francisca del Lucomagno.

Sono tanti gli obiettivi del progetto: la grande possibilità di ascoltare le persone che vivono nel territorio, conoscere i luoghi di interesse al di là delle notizie e della cronaca. Una occasione anche per fare promozione delle nostre realtà locali.

Occorre rimettersi in discussione partendo dall’ascolto delle persone, delle associazioni, delle aziende sapendo che un territorio ampio e differente come quello della Via Francisca richiede ancora maggiore attenzione.

Il tour ci permetterà inoltre di scovare luoghi, storie e situazioni che non conosciamo, di costruire con ancora maggiore cura la rete delle relazioni e dei rapporti che per una via di pellegrinaggio sono la linfa vitale.

Partiremo martedì 23 luglio da Lavena Ponte Tresa, raccontandolo in un primo momento sui social e successivamente tramite articoli approfonditi.

E’ possibile seguire il tour su Varesenews, sul sito www.laviafrancisca.org, sui social Instagram @laviafrancisca e su Facebook .

Se avete un’idea e vorrete raccontarcela scrivete a info@laviafrancisca.org