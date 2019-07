Würsteria11, tutto il buono delle Alpi

In pieno centro a Varese, in via Veratti ha aperto Würsteria11, un locale unico nel suo genere, che nasce dall’amore per le montagne, per i prati verdi e incontaminati della tradizione delle Alpi e per il Gusto.

Renzo e Franziska, proprietari del locale, hanno scelto di affidare la progettazione del locale a Forbar, leader in provincia di Varese nel campo dell’arredo e delle forniture per ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie e comunità.

Franco Sangiorgio, titolare di Forbar, ci ha raccontato come da varesino ha interpretato le idee di Renzo e Franziska, provocando “l’effetto WOW” a coloro che entrano da Würsteria11, progettando le atmosfere tipiche del Sudtirolo.

“Il modello di ristorazione per come lo concepiamo noi, deve essere attrattivo e improntato su una proposta food non alternativa, ma parallela alle altre. Noi da sempre appoggiamo nuovi modelli di food e ristorazione; per questo lavorare al progetto è stato stimolante e appassionante. Quello che abbiamo voluto fare, è progettare un locale che invitasse l’utente a vivere la propria esperienza, con l’impressione di trovarsi davvero in una località di montagna, pur essendo in pieno centro a Varese”.

Ad aprire il locale sono stati appunto Renzo Priore e la moglie Franziska, una coppia svizzera che nel tempo ha studiato attentamente i sapori tipici delle valli alpine, per scoprirne le grandi eccellenze e poter così scegliere i migliori fornitori con i quali creare ricette gustose, preparate con materie prime di altissima qualità esaltando inoltre i concetti di tracciabilità ed ecosostenibilità del prodotto, perché è forte la consapevolezza che la qualità del mondo di domani dipende dalle scelte che si fanno oggi.

Entrando alla Würsteria11 sembra di mettere piedi in una baita di montagna e ci si sente da subito completamente avvolti dall’atmosfera tipica dei paesaggi alpini. Nel banco fanno bella mostra di sé salumi e formaggi da mangiare accompagnati al Brezel, un pane dalla caratteristica forma ad anello, molto popolare in Germania.

I prodotti proposti sono molto apprezzati in tante parti del mondo e la scelta di portarli anche in Italia nasce dal desiderio di divulgare una cultura gastronomica nuova, che ti esorta a provare per esempio il wurstel servito in un sacchetto alimentare e non nel classico panino da hot dog.

Würsteria11 nasce con un concetto di ristorazione take away, dove però è possibile degustare sul posto, acquistare i prodotti crudi, per poi poterli preparare e consumare a casa propria oppure ordinarli e farseli portare direttamente a casa.

Il locale è il luogo ideale dove scoprire l’amore per le Alpi e la passione per il gusto. Il locale lavora molto sulla comunicazione sia in punto vendita che attraverso i social, per illustrare alle persone come si consuma un determinato prodotto ma introducendo sempre un quesito fondamentale: “Questo si mangia cosi, ma tu come lo mangi?”

