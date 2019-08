Addio a Vito, il tipografo dal sorriso buono

Aveva un sorriso contagioso Vito. Sapeva trasmettere serenità e tranquillità, merce rara in un quotidiano, dove i ritmi frenetici ti costringono a lavorare a testa bassa, soprattutto la notte. Ma non era così per Vito, tipografo de La Prealpina: lui il tempo per una battuta, uno scambio di idee, il commento a una notizia, lo trovava sempre.

Vito Stoppa si è spento ieri all’età di 65 anni, dopo una lunga malattia. Abbiamo scelto, noi che lo abbiamo conosciuto e con lui abbiamo a lungo lavorato, questa foto (Vito è il primo, accosciato, a destra), perché rappresenta un momento di serenità. A quei tempi venivano organizzate, in occasione del Primo Maggio, partite di calcio in cui tutti i tipografi e gli impiegati, scendevano in campo, poi si finiva a mangiare con i giornalisti, in qualche trattoria.

Lui c’era sempre. Vita e lavoro di tipografi e giornalisti in un quotidiano si intrecciano in maniera indissolubile: le notti passate a controllare il giornale prima che le rotative si mettano in moto, magari fino all’alba, creano legami che il tempo non scalfisce, ricordi che si depositano nella memoria.

Vito viveva a Cittiglio con la moglie Bice. Lascia anche una figlia, Giada. I parenti e gli amici potranno salutarlo sabato 3 agosto a Brenta, nella chiesetta di San Quirico alle 10.30.

Ai famigliari di Vito l’affetto della redazione di Varesenews.