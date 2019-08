Al cinema tra “dolcissime” storie e avventure

Dolcissime, diretto da Francesco Ghiaccio, uscirà al cinema giovedì 1 agosto. Mariagrazia, Chiara e Letizia sono tre amiche sedicenni alle prese con problemi di sovrappeso. Mariagrazia ha un rapporto difficile con la madre (Valeria Solarino), ex campionessa sportiva, Chiara coltiva un rapporto con un coetaneo solo via chat perché si vergogna di farsi vedere dal vivo, mentre Letizia ama la musica ma è troppo timida per provare a seguire il suo talento. Bersagliate dai coetanei, l’occasione del riscatto arriva inaspettata quando Alice, la ragazza più popolare, costretta sotto ricatto ad allenarle per una competizione di nuoto sincronizzato. Le tre amiche decidono di impegnarsi in questa nuova avventura che le aiuterà ad accettarsi e amarsi.

Nevermind, al cinema dal primo agosto, racconta le vite di cinque protagonisti, stravolte da eventi incredibili. Un avvocato schiavo di un vizio deprecabile, una babysitter che accetta un nuovo e misterioso lavoro, un uomo che deve fare i conti col suo passato, un cuoco che nasconde un segreto e uno psicologo perseguitato da un carro attrezzi affronteranno accadimenti bizzarri che cambieranno il corso delle loro esistenze, obbligandoli a compiere scelte estreme e impensabili.

Una famiglia al tappeto è una commedia britannica che racconta la storia della famiglia Bevis. Fin dalla prima infanzia, i genitori, Julia (Lena Headey) e Ricky​ (Nick Frost), wrestler, hanno insegnato ai figli a risolvere litigi e discussioni lottando. Saraya (Florence Pugh) e Zak (Jack Lowden) vengono contattati per partecipare ai provini della prestigiosa World Wrestling Entertainment, suscitando l’approvazione di tutta la famiglia. Quando però solo Paige supera le selezioni, deve lasciare il fratello e i genitori per volare in Florida. Qui si ritroverà in un mondo nuovo in cui le sarà difficile ambientarsi; fortunatamente accanto a lei c’è un nuovo amico, il mitico The Rock ( Dwayne Johnson ), che la aiuterà ad integrarsi e diventare una stella del wrestling.