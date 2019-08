Andar per mulini nel Medrisiotto

Un itinerario alla scoperta di una delle tradizioni rurali più antiche e caratteristiche del Mendrisiotto. Sono cinque i mulini visitabili in questa regione del Canton Ticino che ancora oggi testimoniano l’importanza che luoghi come questi hanno rivestito nella storia locale.

Nel Mendrisiotto e Basso Ceresio erano presenti a fne Ottocento un centinaio di macchine idrauliche. Erano collocate sui corsi d’acqua: Breggia, Faloppia, Ron-caglia, Laveggio, Gaggiolo, Morea, Mara e Sovaglia. È nel corso del Medioevo che si difonde la costruzione dei mulini. I più antichi attestati nel nostro territorio sono quelli di: Bruzella risalente al 1298, Chiasso (1355), Morbio Inferiore (1471), Mendrisio (1491). Tra gli usi tradizionali fgurano la macinazione dei cereali, frantoi per l’olio, segherie, peste per l’orzo, macchine per lavorare il “marmo” di Arzo. All’epoca della prima industria dipendente dall’acqua sorgono: flatoi e flande (Riva S. Vitale, Melano); fabbriche di cappelli (Mendrisio), margarina (Rancate), birra (Morbio Inferiore), orologi (Arogno); mulini per la macinazione del cacao (Chiasso); una fonderia (Mendrisio); una centrale idroelettrica (Maroggia). Nella prima metà del Novecento avviene l’abbandono di tutte le macchine idrauliche. I cinque mulini presentati sono stati recuperati negli ultimi decenni*.

*dalla presentazione di Paolo Crivelli per la guida di Mendrisiotto Turismo