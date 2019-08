Autostrada A8, occhio ai cantieri ne prossimi giorni

Sulla A8 Milano-Varese, per programmati lavori di di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

– chiusura del tratto tra Solbiate Arno e Castronno, in direzione Varese, per le due notti consecutive di lunedì 5 e martedì 6 agosto, con orario 21:00 – 5:00.

In alternativa, dopo l’uscita allo svincolo di Solbiate Arno, i veicoli diretti a Varese potranno percorrere la SP341 in direzione Varese, fino allo svincolo di Castronno;

– chiusura del tratto tra Castronno e il bivio con la D8 Diramazione Gallarate Gattico, in direzione di Milano, per le due notti consecutive di mercoledì 7 e giovedì 8 agosto, con orario 21:00-05:00.

In alternativa, dopo l’uscita allo svincolo di Castronno, i veicoli diretti a Milano potranno percorrere la SP3 1, in direzione Milano, fino alla stazione di Gallarate;

– chiusura del ramo di uscita della stazione di Busto Arsizio, per il traffico proveniente da Milano, dalle 23:00 di martedì 6 alle 05:00 di mercoledì 7 agosto.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Gallarate;

– stazione di Solbiate Arno

chiusura del ramo di entrata, in direzione Milano, per le due notti consecutive di lunedì 5 e martedì 6 agosto, con orario 21:00 – 5:00.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cavaria;

– stazione di Solbiate Arno e stazione di Cavaria

chiusura dei rami di entrata, in direzione Varese, per le due notti consecutive di mercoledì 7 e giovedì 8 agosto con orario 21:00-05:00.

In alternativa, i veicoli diretti a Varese, potranno percorrere la SP341 in direzione Varese fino allo svincolo di Castronno;