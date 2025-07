Al via due nuovi corsi di ginnastica dolce firmati Varese Corsi

Ripartono con l’autunno i corsi di ginnastica dolce promossi da Varese Corsi, pensati per migliorare il benessere psicofisico attraverso movimenti lenti e controllati.

Da martedì 16 settembre, al salone Motta di Varese, sotto la guida dell’insegnante Kristian Macheda si potranno seguire i due corsi in due fasce orarie differenti dalle 11:15 alle 12:00 oppure dalle 12:00 alle 12:45.



La ginnastica dolce è adatta a tutte le età e ideale per chi desidera migliorare flessibilità e mobilità, correggere la postura, rafforzare l’equilibrio e ridurre lo stress. Durante le lezioni, i partecipanti saranno accompagnati in esercizi mirati, semplici ma efficaci, per ritrovare benessere e armonia tra corpo e mente.

Ogni corso comprende quindici lezioni, con frequenza settimanale. Un’opportunità per ritrovare il proprio equilibrio e prendersi cura del corpo in modo dolce e naturale.

