Confermata alla Lega del Cane la gestione del canile di Varese

La presidente della Lega del Cane sezione di Varese, Alessandra Calafà, il vice Fabio Panizza e tutti i volontari, annunciano che sarà ancora l’associazione a gestire il Canile di Varese. La Lega del Cane ha vinto infatti la gara di affidamento e per i prossimi 2 anni si prenderà cura degli ospiti della struttura di via Friuli.

«Si rinnova così il nostro impegno per garantire il massimo benessere dei cani che sono in attesa di trovare una nuova e definitiva sistemazione – spiega Alessandra Calafà – Non è sempre semplice, perché se affetto e attenzioni riusciamo a garantirne in abbondanza, grazie al quotidiano impegno dei nostri volontari, le risorse economiche a disposizione sono sempre meno e alcuni cani necessitano cure molto costose».

Nel canile in questi giorni, tra gli altri, c’è Kaby, una Pittbull di 12 anni che sarà operata in settimana per rimuovere un tumore. C’è Bjorn, affetto da leishmaniosi e i più anziani Tom e Attila in casa famiglia: sono 35 in tutto i cani in attesa di adozione e si possono vedere e andare a trovare dal Martedì al Sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. «Oppure potete prima dare un’occhiata alla nostra pagina Facebook, Canile di Varese, e sfogliare l’album dei cani in adozione».