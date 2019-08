Dipendente di un autonoleggio rivendeva le vignette autostradali svizzere, denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio hanno effettuato l’ennesimo servizio “estivo” finalizzato a garantire la regolarità degli spostamenti dei cittadini, sia rispetto al classico pendolarismo che rispetto al rientro dalle vacanze.

Per l’intera giornata e soprattutto nelle ore serali e notturne sono state vigilate Stazioni Ferroviarie, terminal di autobus e le principali vie di comunicazione stradale, mediante posti di blocco ma anche pattuglie a piedi all’interno dei diversi terminal. Tali controlli hanno consentito, nel complesso, di identificare e controllare 55 persone a bordo di 26 veicoli; tra questi due soggetti sono stati denunciati.

Il primo, un 50enne di Samarate, per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere, impiegato, incensurato; l’uomo, fermato durante un posto di controllo, mostratosi inaspettatamente ed immotivatamente nervoso, a seguito perquisizione personale è stato trovato in possesso di 29 vignette autostradali svizzere, evidente provento di attvità illecita; chieste spiegazioni sulla provenienza di tale materiale l’uomo ha raccontato di averle prelevate dalle vetture della società di noleggio veicoli per cui lavora per poi rivenderle “in nero” mediante una sorta di mercato parallelo. Il medesimo soggetto, inoltre, veniva trovato in possesso, occultata nella tasca posteriore dei pantaloni, di una lama d’acciaio lunga cm 13.

La seconda denucnai è scattata nei confronti di un 48enne di Busto, per evasione dagli arresti domiciliari; l’uomo è stato identificato all’uscita della Stazione Ferroviaria di Busto e denunciato per essersi assentato dal proprio domicilio senza alcuna autorizzazione.