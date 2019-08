Due chiusure in autostrada nella settimana di Ferragosto

Sulla A8 Milano-Varese, per programmati lavori di manutenzione previsti in orario notturno e perciò a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati due provvedimenti di chiusura: il primo riguarda il tratto tra Castronno e il bivio con la A8 – Diramazione Gallarate Gattico, in direzione di Milano, per le due notti consecutive di lunedì 12 e martedì 13 agosto, con orario 21-5. In alternativa, dopo l’uscita allo svincolo di Castronno, i veicoli diretti a Milano potranno percorrere la SP341, in direzione Milano, fino alla stazione di Gallarate.

Inoltre si segnala la chiusura dei rami di entrata, in direzione Varese, delle stazioni di Solbiate Arno, Castronno e Cavaria per le due notti consecutive di lunedì 12 e martedì 13 agosto, con orario 21 – 5. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Gazzada.