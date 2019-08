Espulso ma ancora in Italia, nigeriano fermato dalla Polizia

Lunedi 26 agosto, un equipaggio della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate, durante il suo consueto giro di controllo del territorio, nei pressi della stazione ferroviaria ha notato un gruppo di cittadini extracomunitari che avvedutisi della presenza degli agenti ha cercato di dileguarsi.

Tale atteggiamento ha attirato l’attenzione della pattuglia che subito è riuscita a fermarli. Tra loro una vecchia conoscenza, 0.S., 24enne nigeriano, già tratto in arresto nell’ambito dell’indagine antidroga African Shop condotta dagli uomini del Commissariato. Da tempo non più orbitante in città, è stato immediatamente sottoposto ai controlli di rito ed è risultato inottemperante ad un decreto di espulsione emesso nel mese di luglio dal Questore di Varese.

Denunciato per non aver abbandonato il territorio dello Stato, e stato accompagnato presso il Centro di Permanenza Temporanea di Torino, in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione.