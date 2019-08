Finale B per Bertolasi, Ondoli e Cesarini. Serve un’impresa per il pass olimpico

(Foto Mimmo Perna – canottaggio.org)

Chiara Ondoli, Sara Bertolasi e Federica Cesarini, imbarcazioni diverse ma stessa sorte.

Dopo il mancato accesso alle finali, le tre atlete varesotte dovranno lottare duramente nelle rispettive finali B per conquistarsi il pass per le Olimpiadi.

Nella giornata di oggi, mercoledì 29 agosto, nei mondiali di canottaggio che si stanno disputando a Linz, sono scese in acqua le tre azzurre provenienti dalla nostra provincia non sono riuscite a conquistare la finale principale e l’annesso pass per Tokyo 2020, ma dovranno conquistarlo nelle Finali B.

Sara Bertolasi, sulla quattro senza femminile (Alessandra Montesano-SC Eridanea, Valentina Iseppi-CC Aniene, Alessandra Patelli-SC Padova, Sara Bertolasi-SC Milano), chiude la prima semifinale con il sesto e ultimo posto (6.39.72.). Servirà piazzarsi al primo o secondo posto nella Finale B per poter conquistare la qualificazione olimpica.

Chiara Ondoli, nel primo recupero dei quattro di coppia femminile (Ludovica Serafini-CC Aniene, Silvia Terrazzi-SC Arno, Clara Guerra-Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli, Chiara Ondoli-CC Aniene), rimane esclusa dalla finale per soli 37 centesimi. Il terzo posto conquistato in acqua dietro a Germania e Nuova Zelanda, costringe l’imbarcazione azzurra alla Finale B. Anche in questo caso, saranno due i pass in palio nella Finale B per Tokyo.

Federica Cesarini invece nel doppio pesi leggeri femminili, assieme a Valentina Rodini, chiude la prima semifinale al quarto posto, non riuscendo a raggiungere la finale per pochi secondi. Più difficile il compito dell’atleta della Canottieri Gavirate con un solo Pass olimpico in palio nella Finale B. Conterà solo vincere quindi per la coppia azzurra per andare in Giappone.

L’unica varesotta – anche se di adozione – che ha conquistato una finale, è Giulia Mignemi che punta alla medaglia nel quattro pesi leggeri femminile, ma non è barca olimpica.