Finite le ferie? È tempo di corsi

E’ stata stampata in questi giorni, a cura dell’Amministrazione Comunale, la guida informativa che raccoglie le proposte di corsi organizzati da scuole e associazioni del territorio (la potete trovare qui in formato Pdf).

Come da parecchi anni a questa parte, le associazioni culturali, i docenti e le scuole hanno dimostrato una vivacità non indifferente: molto consistente è l’offerta relativa ai corsi di informatica, lingue, musica, fotografia, sport, da sempre tra i più gettonati. La guida è articolata in diverse sezioni: cinema e teatro, lingue, musica, cultura, tempo libero.

Afferma l’assessore al Marketing territoriale Paola Magugliani: “Si tratta di uno strumento molto utile per i cittadini soprattutto in questo periodo dell’anno: il rientro dalle ferie in genere è il migliore per iniziare qualche nuova attività, utile al proprio percorso professionale e all’arricchimento del bagaglio culturale personale. Nell’opuscolo si trovano molti spunti interessanti e curiosi, che attireranno l’attenzione anche dei più esigenti. Per le associazioni è una preziosa opportunità di promozione che raggiunge moltissime persone”.

La guida sarà in distribuzione presso la portineria del Comune, la biblioteca, i musei, villa Tovaglieri, l’Urp ed è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.bustoarsizio.va.it.